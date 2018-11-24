سيدة تخطف نجل شقيقتها من المستشفى عقب ولادته

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن القاهرة والإسكندرية ، وقطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفل رضيع عقب ولادته بمستشفى الساحل بالقاهرة.



واعلنت وزارة الداخلية، انه فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ المواطنة منى . ج . م - ٢٣ سنه - ربة منزل - ومقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل ، بدخولها مستشفى الساحل فى حالة وضع وأنجبت طفلا، وعقب ذلك قامت بالإتصال بشقيقتها المدعوة هدى . ج . م - ٢٦ سنه - ربة منزل - مقيمة بالإسكندرية ، فحضرت للمستشفى وبرفقتها شخصان وطلبت منها الطفل لوضعه بالحضانة ، إلا أنها انصرفت به من المستشفى ، وإتهمتها بإختطافه ، وعللت ذلك لوجود خلافات عائلية بينهما.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (شقيقة المُبلغة ، سائقين شقيقين سنى 28، 33 - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية).



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أمكن تحديد محل إختبائهم بشقة ملك أحد السائقين بمنطقة مساكن الحرية بالإسكندرية ، حيث تم إستهدافهم وضبطهم وبرفقتهم الطفل المختطف .



وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأفاد أحد السائقين تعرفه على إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية ( جارى تحديدها وضبطها ) يتواصل معها تليفونيًا حيث قررت له أنها متزوجة من أحد الأثرياء ونظرًا لعدم قدرتها على الإنجاب ولرغبتها فى الحصول على نصيب أكبر فى الأرث لكون زوجها متزوج من أُخرى وله أبناء إتفقت معه على إحضار طفل حديث الولادة لقيده باسمها واسم زوجها مقابل مبلغ مالى قدره ( 25 ألف جنيه) فاتفق مع الباقين على إرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.