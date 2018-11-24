شباب البرلمان: الاستثمار الرياضى أحد مصادر الدخل القومي لعدد من الدول

أشاد النائب محمود حسين ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن تكثيف برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة، والتي تساهم في تشجيع الشباب والنشء على المشاركة في العمل الجماعي والتطوعي، وإطلاق فرص الاستثمار الرياضي، لتوفير فرص العمل للشباب المصري.





وأكد حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار فى الرياضة يعتبر أحد مصادر الدخل القومى فى عدد من الدول، فعلى سبيل المثال تعتبر الرياضة وسوق انتقال اللاعبين مصدر رئيس للدخل القومى فى البرازيل، بالإضافة إلى أن الرياضة تعتبر أحد مصادر الدخل القومى فى الولايات المتحدة الأمريكية.





وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديد خصص باب كامل للاستثمار الرياضى ، مشيرا الى أنه كانت هناك بعض القيود على الاستثمار فى قانون الرياضة القديم.



