ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

شباب البرلمان: الاستثمار الرياضى أحد مصادر الدخل القومي لعدد من الدول

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:37 م
النائب محمود حسين
النائب محمود حسين ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
معتز الخصوصى
أشاد النائب محمود حسين ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن تكثيف برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة، والتي تساهم في تشجيع الشباب والنشء على المشاركة في العمل الجماعي والتطوعي، وإطلاق فرص الاستثمار الرياضي، لتوفير فرص العمل للشباب المصري.

وأكد حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار فى الرياضة يعتبر أحد مصادر الدخل القومى فى عدد من الدول، فعلى سبيل المثال تعتبر الرياضة وسوق انتقال اللاعبين مصدر رئيس للدخل القومى فى البرازيل، بالإضافة إلى أن الرياضة تعتبر أحد مصادر الدخل القومى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديد خصص باب كامل للاستثمار الرياضى ، مشيرا الى أنه كانت هناك بعض القيود على الاستثمار فى قانون الرياضة القديم.

وأوضح أن الدولة تتجه خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات استثمارية فى الرياضة تدر عائد للدولة من خلال تشغيلها بشكل اقتصادى ، وتستهدف تحقيق توظيف الشباب ، مؤكدا على وجود دعوة من جانب وزارة الشباب للتنسيق مع الوزارات المعنية لتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توقيع بروتوكولات مع مراكز الشباب والأندية.
loading...

ترشيحاتنا

طالب ثانوي يقتل مُعلمته أثناء درس خصوصي في الإسكندرية وتحقيقات النيابة تكشف عن مفاجأة

حتحوت يهنئ الجهاز الفنى الجديد للنادى الأهلى

شاهد.. ماذا قال ميدو عن الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي

الأهلي يتلقى عشرات السير الذاتية لمدربين أجانب

ماء بالخل لسرعة حرق الدهون

مفاجأة.. الأهلي يبحث عن ثغرة في عقد مهاجم الزمالك

علي جمعة: ترك صلاة الفجر بسبب النوم ليس حراما في هذه الحالة.. فيديو

شاهد.. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في عروس البحر المتوسط خلال الشتاء

محمد بن راشد يرحب بولي العهد السعودي بطريقته الخاصة

كلاكيت تاني مرة.. لاعب الترجي يرفض الانضمام للأهلي

شيكابالا يبحث عن ريالات الخليج بعد الفشل اليوناني

شاهد.. بن سلمان يتخلى عن البروتوكول في مطعم إيطالي بالإمارات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في عروس البحر المتوسط خلال الشتاء

شاهد.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الركاب الضخمة HORIZON

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

فيديو

شعبة الأدوية: وزارة الصحة لا تولي اهتماما بقطاع الدواء ..فيديو
نهال كمال: حراس العقارات كانوا زعلانين من أحمد زكي بسبب البيه البواب
شاهد.. صياد سكندري يوثق لحظة ضرب إعصار لسواحل البحر
زراعة النواب توضح آليات عمل لجنة الأمن الغذائي .. فيديو
هالة الأنصاري: مشاركة المرأة السياسية بالبحرين لا تقتصر على البرلمان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟