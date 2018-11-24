٩ شروط للالتحاق بمعهد معاوني الأمن.. تعرف عليها

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول الدفعة الرابعة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من راغبى الالتحاق بالعمل الشرطى كـ"معاونى أمن".



وقرر اللواء صلاح الشاهد، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، فتح منافذ بيع كراسات الالتحاق للراغبين من "الذكور، والإناث" اعتبارًا من يوم السبت 1 /12 وحتى يوم الخميس 17 يناير.



ووضعت وزارة الداخلية، مجموعة من الشروط العامة لقبول الأشخاص الذين يرغبون فى الالتحاق بـ "معاونى الأمن" وهى:



- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.



- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.



- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .



- الا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديب نهائى ما لم تمضِ على صدوره 4 سنوات على الأقل.



- وألا يكون المتقدم مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة الشرطية بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى.



- ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.



- أن يستوفى المتقدم شروط اللياقة الصحية والبدنية بالنسبة للذكور، وألا يقل الطول عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم، وبالنسبة للإناث ألا يقل الطول عن 160 سم، مع توافر شروط القوام "الطول 100"، وألا تقل السن عن 19 سنة وألا تزيد على 25 سنة .



- أن يجتاز المتقدم اختبارات السمات واللياقة البدنية.



- أن يمثُل المتقدم عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".