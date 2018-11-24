غدا.. وزيرا السياحة والتعليم يشاركان في مؤتمر العلوم والتكنولوجيا بالغردقة

افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، يرافقه كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، المؤتمر الأول لجامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا "تحت التأسيس" حول التعليم وصناعة السياحة في مصر، وذلك خلال يومي 25 و26 من شهر نوفمبر الجارى.





ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء علي أهمية دور التعليم الجامعي والأكاديمي في دعم وتطوير السياحة في مصر، حيث يستضيف المؤتمر وفدا من جامعة "لي روش" السويسرية لطرح تجربتهم الرائدة، والتي تصنف كواحدة من رواد المؤسسات الجامعية علي مستوى العالم في إنشاء برامج تعليمية علمية، وتدريبية تنتج خريجا متميزا من حيث المعرفة والخبرة والقدرات.



