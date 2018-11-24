وفاة طالبة أثناء إجراء عملية جراحية داخل عيادة خاصة بالمنيا

دفعت طالبة بالصف الاول الثانوي حياتها ثمنا لإهمال طبيب أنف وأذن بمدينة المنيا، حيث توفيت المريضة عقب إجراء عملية اللحمية لها داخل عيادته الخاصة وفر هاربا عقب اكتشافه الكارثة.





كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء مجدي سالم بورود بلاغ من أسرة طالبة مقيمة بمركز سمالوط يتهمون فيه طبيب يدعي ا.ن طبيب انف واذن بمدينة المنيا بالتسبب في وفاتها أثناء إجراء عملية اللحميه لها.



