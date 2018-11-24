وفاة طالبة أثناء إجراء عملية جراحية داخل عيادة خاصة بالمنيا

دفعت طالبة بالصف الاول الثانوي حياتها ثمنا لإهمال طبيب أنف وأذن بمدينة المنيا، حيث توفيت المريضة عقب إجراء عملية اللحمية لها داخل عيادته الخاصة وفر هاربا عقب اكتشافه الكارثة.
كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء مجدي سالم بورود بلاغ من أسرة طالبة مقيمة بمركز سمالوط يتهمون فيه طبيب يدعي ا.ن طبيب انف واذن بمدينة المنيا بالتسبب في وفاتها أثناء إجراء عملية اللحميه لها.
وتبين من التحريات الأولية للبحث الجنائي أن الطالبة تبلغ تدعى ا.م 16 سنة لقيت مصرعها اثناء اجراء عمليه اللحميه وأن الطبيب حينما استشعر الخطر طلب من أهليته اصطحابها لأحد المستشفيات الخاصة، وفي تلك الاثناء أغلق عيادته وفر هاربا وحينما وصلت المريض للمستشفى أبلغهم الطبيب أنها توفيت قبل وصولها للمستشفى وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض علي الطبيب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.