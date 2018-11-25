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ديني

هل تصح صلاة المرأة بدون جورب؟ أمين الفتوى يجيب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك آراء للعلماء حول صلاة المرأة وهي كاشفة قدميها فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إنه يجب على المرأة تغطية قدميها فى الصلاة.

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال «هل تصح صلاة المرأة بدون جورب؟»، أن المرأة إذا صلت بغير غطاء لقدميها ستكون صلاتها صحيحة وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية وإن كان الأفضل هو تغطية القدم خروجا من هذا الخلاف.

وأشار الى أن المختار فى الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن المرأة إذا صلت بغير غطاء لقدميها ستكون صلاتها صحيحة، لافتا الى أن المالكية لا يشترطون غطاء القدم وإن كان الأفضل أن نغطي القدم خروجًا من الخلاف.
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