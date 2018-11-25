برلماني: المواطنون يقعون فريسة سهلة في يوم الفرايداي

قال النائب ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن المواطنين يقعون فريسة سهلة في يوم "البلاك الفرايداي"، مشيرًا إلى أن أصحاب المحلات يستغلون الظروف المعيشية لفقراء المواطنين لإقناعهم بأن هناك تخفيضات هائلة على المنتجات وهي في الأصل وهمية.



وأضاف عمارة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أصحاب المحلات يتبارزون فيما بينهم لجذب المشترين للنصب والاحتيال عليهم من خلال الخصومات المرتفعة الكاذبة والتي تصل إلى 90% على بعض المنتجات، وكذلك العروض التي تقام كل ساعة على منتج معين، حيث تنخفض قيمتها بشكل كبير في تلك اللحظة لإيهام المواطنين وإقناعهم أنها غنيمة مغرية في ذلك اليوم وحتى نهاية شهر نوفمبر.



وتابع: "السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة"، مطالبا بتعديل قوانين تجريم النصب والاحتيال لتشمل كل هذه الظواهر، ليتم تطبيق العقوبات الرادعة على كل محتال يستغل جهل المواطنين وظروفهم المعيشية للنصب عليهم.



كان اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن هناك تأهبا من قِبل أجهزة الدولة المعنية بحماية المستهلك وصون حقوقه في أي فعاليات أو عروض.

