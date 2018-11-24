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نهال كمال: حراس العقارات كانوا زعلانين من أحمد زكي بسبب البيه البواب

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:44 م
الراحل أحمد زكي.
الراحل أحمد زكي.
كريـم الخـطيب
روت الإعلامية نهال كمال موقفا طريفا عن حراس العقارات بعد عرض فيلم "البيه البواب" للفنان الراحل أحمد زكي.

وقالت «كمال»، خلال لقائها على قناة «تن»، إنها نزلت إلى الشارع لتسجيل تقرير مع حراس العقارات، وهاجموا الفنان أحمد زكي بشدة بسبب «البيه البواب» وظهور البوابين بهذا الشكل.

وأوضحت أنها قدمت سهرة كبيرة عن العندليب عبد الحليم حافظ ونجحت بشكل كبير وكانت سببا في تقديم «تاكسي السهرة».
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