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برلمان

قوى عاملة النواب تناقش إنشاء نقابة المهن النفسية..اليوم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:27 ص
لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بالبرلمان
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد ، مشروعي قانونين مقدمين من النائبة هبة هجرس ، والنائب أحمد على إبراهيم، و(60) نائبًا بشأن "إنشاء نقابة المهن النفسية" واستعراض كتاب وزارة العدل في هذا الشأن.

ويشهد اجتماع اللجنة، يوم الثلاثاء، الاستماع للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن برنامج الوزارة فيما يتعلق برعاية شئون العاملين المصريين بالخارج.

من جانبهم تواصل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مناقشة تطورات الوضع بالمنطقة العربية، حيث ان يوم الأحد، آخر تطورات الوضع في اليمن، وآخر تطورات المشهد الليبى.
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