تشكيل المنيا وديروط قبل المواجهة المرتقبة بالقسم الثاني

أعلن خالد القماش المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي المنيا تشكيلة فريقه لمواجهة ديروط والتي ستقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة في مسابقة دوري القسم الثاني.



وجاء التشكيل كالتالي :-

حراسة المرمي : محمد حسانين



الدفاع : وليد اوشا - محمد عبد القادر- عادل السيوي - محمود شعلان



الوسط : محمد شديد _ محمود تريكة - سمير



الهجوم: محمد سمارة- عبد السميع - ابراهيم جلال.





بينما جاء تشكيل ديروط كالتالى :-



حارس المرمى : راند

الدفاع : محمد عصام - حازم - خالد سيد - طارق فضل

الوسط : سعد - محمد رمضان - حسام منصور

الهجوم : زهران - خالد ميز - شعبان عبد الرحيم