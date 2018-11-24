ضبط شخصين يتاجران في الأقراص المخدرة عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات بأوسيم

نجحت مباحث مركز شرطة أوسيم عقب مطاردة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية، فى ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وإصابة أحدهما بعيار نارى خلال المواجهات.





البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة أوسيم؛ لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة بشتيل دائرة المركز، تلاحظ لهم قيام شخصين ببيع الأقراص المخدرة، ولدى مشاهدتهما للقوات حاولا الهرب مستقلين دراجة نارية بدون لوحات، وبادر أحدهما بإطلاق أعيرة خرطوش من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه القوات، وعلى الفور بادلتهم القوات بالمثل حتى تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما وهما كل من "محمد . ع . ع"، 20 سنة، عاطل، ومقيم بشتيل دائرة المركز، مصاب بعيار نارى، و"مصطفى . ع . و"، 22 سنة، نجار مسلح، ومقيم بشتيل دائرة المركز.





وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش، كما ضُبط بحوزتهما 1000 قرص مخدر، والدراجة النارية "خاصة بالثانى".. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى واستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.