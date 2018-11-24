رئيس مدينة القصير يتفقد الممشى الجديد

تفقد اللواء ا.ح يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، اليوم، السبت، الممشى الجديد بأعلى شاطئ الأحلام، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، مشيرا إلى أن الممشى الآن في نهاية مرحلته الثانية، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من الأعمال به قريبا.



وأوضح رئيس المدينة أن الوحدة المحلية استهدفت تنفيذ خطة زمنية للانتهاء من أعمال التطوير والتجميل، لافتا إلى أن الممشى الجديد سوف يكون ضمن سلسلة الافتتاحات التي ستشهدها مدينة القصير خلال الاحتفالات بالعيد القومي.



وأكد الشاهد أن خطة المدينة تسعى لتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين، وزيادة المتنزهات، وذلك في ضوء الاحتفاظ بالشكل الجمالي والحضاري لمدينة القصير.



وأضاف رئيس مدينة القصير، أنه جار العمل بدهانات أعمدة الإنارة بالممشى، والتي تم الانتهاء من تركيبها خلال الأسبوع الماضي، والاستعداد لاضاءته بالكامل، مشيرا إلى أنه سيشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.