المراغي: الأمة العربية ستحيا بوجود قيادات عمالية يقدمون التضحيات

أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الأمة العربية سوف تحيا دائما بوجود قيادات عمالية تضع أمتها نصب أعينها دائمًا، تحقيقًا للوحدة.



وأضاف خلال كلمته التي القاها بمؤتمر الاتحاد العربي على أن الوطن العربي قوته تتمثل في العمال الذين يقدمون التضحيات من أجل أوطانهم.





وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن كامل تضامن عمال مصر مع عمال الشعب الفلسطيني، وأنه لن يهدأ لنا بال إلا بعودة الأراضي الفلسطينية، مقدما الشكر لرجال ليبيا البواسل في دفاعهم عن وطنهم.