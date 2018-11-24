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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 24 طربة حشيش بالطريق الصحراوي بالمنيا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:48 م
ضبط شخصين بحوزتهما
ضبط شخصين بحوزتهما ٢٤ طربة حشيش
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن المنيا، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين بالطريق الصحراوى الغربى بحوزتهما 24 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة سمالوط والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من "محمد ع. ع"، 25 سنة، سائق، له معلومات جنائية، و"مصطفى ع. ع"، 20 سنة، مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية ​حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة الأول.. وبحوزتهما (24 طربة لمخدر الحشيش ، وزنت 6 كيلوجرامات - مبلغ مالى).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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