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محافظات

ورشة عمل لتطوير مكاتب خدمة المواطنين بالدقهلية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:49 م
صدى البلد
همت الحسينى
نظمت محافظة الدقهلية، ورشة عمل لمديري مكاتب خدمة المواطنين في مراكز ومدن وأحياء ومديريات الخدمات والديوان العام بالمحافظة، تحت إشراف العميد أحمد فاضل الخبير بمنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء وذلك لشرح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وكيفية ربط مكاتب شكاوى المواطنين بالمحافظة ومنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.

وأكد العميد أحمد فاضل، أهمية إعادة هيكلة مكاتب خدمة المواطنين بما يتماشى مع الهيكل التنظيمي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي والتي يتم من خلالها ربط مكاتب شكاوى المواطنين في جميع المحافظات والوزارات والهيئات والمصالح مركزيا مع منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.

وأوضح أن تلك المنظومة تأتى من اجل القضاء على بطء تناول الشكاوى بين الجهات المختلفة وسرعة الرد عليها وإخطار المواطنين بما تم فيها.
ورشة عمل لتطوير مكاتب خدمة المواطنين بالدقهلية
ورشة عمل لتطوير مكاتب خدمة المواطنين بالدقهلية
ورشة عمل لتطوير مكاتب خدمة المواطنين بالدقهلية
ورشة عمل لتطوير مكاتب خدمة المواطنين بالدقهلية
ورشة عمل لتطوير مكاتب خدمة المواطنين بالدقهلية
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