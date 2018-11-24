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ديني

علي جمعة يوضح حكم البيع بنظام المرابحة.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:45 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يقول فيه: "ما حكم البيع بنظام المرابحة؟ بمعنى أنا تاجر بقالة ومعي مبلغ كبير من المال وأبيع أجهزة كهربائية وحديد تسليح وأسمنت بجانب عمل البقالة، حيث يأتيني شخص يشيد شقة لزواج ابنه ويطلب منى حديدا وأسمنت فأذهب لشرائها له، فمثلا تكلفني 200 ألف جنيه فأبيعها له بـ 220 ألفا فهل هذا جائز؟".

ورد المفتي السابق قائلا: "هذا النوع من التعامل جائز شرعا ولا شيء فيه، بشرط أن تكون متفقا معه على ذلك قبل الشراء، فتقول له إنك ستعطيها له بزيادة 20 ألف جنيه".

وأضاف جمعة: "المرابحة اصطلاحًا عند الفقهاء أنها بيع يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح، فهو من بيوع الأمانة التي ينبغي أن يكون الثمن والربح فيها معلومين، بناءً على اتفاق بين المتعاقدين".
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