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حوادث

قافلة طبية لأمن القليوبية وشرطة ميناء الإسكندرية لسحب عينات من المحتجزين

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:22 م
قافلة طبية لأمن القليوبية
قافلة طبية لأمن القليوبية وشرطة ميناء الإسكندرية
مصطفى الرماح
قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالقليوبية لإعداد قافلة طبية للمرور على قسم مركز شرطة (شبين القناطر) لفحص المودعين بحجز المركز ، وتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية وسحب عينات لعدد من المحتجزين.

وفى سياق مُتصل قامت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بالتنسيق مع الشئون الصحية بإعداد قافلة طبية لفحص العاملين من أعضاء هيئة الشرطة بشرطة ميناء الإسكندرية ، وعقب التنسيق مع الجهات المعنية، تم توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية وسحب العينات من العاملين بالإدارة .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة بشقيها الوقائى والعلاجى.

وذلك فى ضوء مبادرة رئيس الجمهورية - للقضاء على فيروس (C) وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون المركزية بالمراكز والأقسام ، وخاصةً الرعاية الصحية.
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