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بين الناس

شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
أحمد على
وسط البرك الطينية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الغربية إلا أن بسيوني جلال محمد وهو شاب معاق يصر على التحدى لكسب رزقه في منطقة سوق الجمعة المقابلة لمركز شباب المحلة الكبري حيث يسير بصعوبة ويعتمد على أطراف يديه متحديا ظروف وصعوبات الحياة.

وناشد الشاب وهو يسير وسط المحلات التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومةلعلاجه من تشوهات في وجهه ولتركيب أطراف صناعية قائلا:"أنا نفسي أتعالج وأجري عمليات تجميل فى وجهي ويبقي ليا أطراف صناعيه ودخل شهري أقدر أعيش منه وأكمل عمري وأنا مستريح وسط زملائي وجيراني بقرية القرضا بمحافظة كفرالشيخ".

وأوضح الشاب أنه طرق أبواب كافة المستشفيات الحكومية ولم يجد له أى سند فى علاجه واستكمال مسيرته ، لافتا أن يعيش فى مسكن برفقه أسرته ولا يستطيع أن يكون عالة على الأخرين من حوله كون معاشه لا يتجاوز 300 جنيه كما تسائل بقوله "إزاي أعيش بـ10 جنيهات فى اليوم والحياة بقت صعبة على الجميع وأن مصاريف علاجي الشهرية صعبة ولنا ربنا يشفيني ويعافيني".
شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية
شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية
شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية
شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية
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شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

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