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أخبار العالم

سانا: إحباط محاولات تسلل مسلحين باتجاه نقاط عسكرية في ريف حماة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:12 م
صدى البلد
أ ش أ
أحبطت وحدات الجيش السوري محاولات تسلل مجموعات مسلحة باتجاه النقاط العسكرية العاملة في ريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ اليوم السبت، أن المجموعات المسلحة كانت تخطط لشن اعتداء على نقاط عسكرية متمركزة في محيط بلدة حلفايا بالريف الشمالي.

أوضحت (سانا) أن وحدات الجيش تعاملت مع محاولة الاعتداء بالوسائط النارية وتم إيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة بالأفراد والعتاد.

وأشارت الوكالة إلى أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب وريف حماة الشمالي تتعمد الاعتداء وشن الهجمات على مواقع الجيش السوري ونقاطه والقرى الآمنة في المنطقة المنزوعة السلاح ومحيطها، بهدف إفشال اتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب.
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