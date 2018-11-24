السفير حسين حسونة: مصلحة الدول الأفريقية والآسيوية تقتضي أن تتعاون وتوحد مواقفها إزاء مختلف القضايا القانونية

أكد الدكتور السفير حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي أنه في ضوء التحديات الخطيرة التي يواجهها القانون الدولي في العالم اليوم ، فإن مصلحة الدول الأفريقية والآسيوية تقتضي أن تتعاون وتوحد مواقفها إزاء مختلف القضايا القانونية.



وقال السفير حسين حسونة إن المنظمات الدولية أدانت خلال الدورة السنوية للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية التي انعقدت بطوكيو مؤخرا ، انتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأوضح أنه تم إدانة استمرار إسرائيل في الاحتلال غير الشرعي وخرقها لحقوق الإنسان الفلسطيني وكذلك ضمها الأراضي بالقوة وإقامة مستوطنات والطرد الجماعي للسكان؛مما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني والقانون الدولي..لافتا إلى تشديد المنظمات الدولية على أهمية التسوية السلمية للمنازعات الدولية الراهنة استنادا إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة.



وأشار إلى مساندة المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية للجهود الدولية لإعداد اتفاقية حول التنوع البيولوجي البحري فضلا عن إصدار إعلان حول مباديء القانون الدولي في الفضاء السيبراني (الالكتروني).



وقال السفير حسين حسونة : إنه خلال استعراض أنشطة مختلف مراكز التحكيم الدولية، فقد أشادت المنظمة بالإنجازات التي حققها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فضلا عن بحث موضوع قانون التجارة الدولية والاستثمار والاتفاقات الدولية الحرة بين الدول الإقليمية وتأثيرها على التجارة العالمية.

