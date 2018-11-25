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برلمان

برلماني يكشف سبب وقوع المستهلكين في مصيدة البلاك فرايداي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
النائب مدحت الشريف
النائب مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان
القسم السياسى
قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن المستهلكين يقعون في مصيدة البلاك فرايداي، بسبب عدم الوعي، مشيراََ إلى أن جهاز حماية المستهلك يفرض غرامات مالية كبيرة جدًا على كل شخص يحاول الاستيلاء والنصب على المواطنين.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن لائحة قانون حماية المستهلك لم تصدر حتى الآن، ولابد من صدورها في أسرع وقت، لافتًا الى انها ستفعل الرقابة على الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين خلال حصولهم على الخدمات أو شرائهم السلع، ومن حق المستهلك تقديم شكوى للجهاز مباشرة ومن واجب الجهاز التحقيق في الشكوى لضمان حماية المواطنين من غش وتلاعب التجار. 

وفي سياق متصل طالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بضرورة استقلالية جهاز حماية المستهلك، بحيث يكون تابع تبعية مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، وألا يكون خاضع لوزير الصناعة والتجارة للإشراف عليه، مؤكدا أن خضوعه لوزارة الصناعة والتجارة يسبب خللا في الهيكلة الإدارية وهذا أمر متعارف عليه دوليا.

كان اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد قال إن هناك تأهبا من قِبل أجهزة الدولة المعنية بحماية المستهلك وصون حقوقه في أي فعاليات أو عروض.
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