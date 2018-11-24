كلية التجارة تتصدر دورى جامعة القاهرة للكرة الطائرة

أعلنت جامعة القاهرة عن الترتيب النهائى لدورى الكرة الطائرة المقام على مستوى الكليات تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.



و قال حسن سعدة مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة إن كلية التجارة ، حصلت على المركز الأول بينما حصلت كلية الهندسة على المركز الثانى فيما حصلت كلية الحقوق على المركز الثالث فى دورى الكرة الطائرة للطلاب.



وأضاف سعدة بأن الجامعة أقامت دورى مماثل للطالبات و تصدرت فيه أيضًا كلية التجارة فيما حلت الحقوق ثانيًا و أتت كلية الهندسة فى المركز الثالث.

