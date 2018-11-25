حكم وضع شرط مباح فى عقد الزواج

قال الشيخ هانى حمدان أحمد، عضو مركز الازهر للفتوى الإلكترونية، إن الشرط المباح الذى لا يخلى بمقتضى العقد جائز شرعًا.



وأضاف حمدان، فى إجابته على سؤال « ما حكم إشتراط شرط مباح فى عقد الزواج، كأن تشترط المرأة على الزوج أن تسافر للعمل؟»، أن هذا الشرط طالما أنه لا يخلى بالعقد جاز ولا شئ فيه، لكنه على الزوجة ان أرادت أن تسافر وإشترطت هذا على زوجها فإنقسم العلماء فى هذا على رأيين إن هناك رأى يمنع سفر المرأة إلا مع محرم فهناك رأى يقول بإباحة هذا وأن هذا الأمر يجوز للمرأة ولكن بضوابط التى منها أولًا أنه يجب على الزوجة ان تكون مسافرة سفر طاعة وليس معصية ثانيا أن تكون أمنة على عرضها ودينها وإقامتها فإن توافرت هذه الضوابط جاز لها أن تسافر وإلا فلا.



وأشار الى أنه من أجاز للمرأة أن تسافر دون محرم أجازوها بهذه الضوابط التى وضعها العلماء وهذا ما عليه الفتوى.