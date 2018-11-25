اليوم..الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

يفتتح اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي والذي يستمر حتي 28 نوفمبر الجاري، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة، ويتضمن المعرض نحو 8 معارض إضافية ومنهم معرض تكنولوجيا الأمن والسلامة وساحة الابتكار والشمول المالي والمدن الذكية وتكنولوجيا النقل والمواصلات والتعليم بالإضافة إلى الجناح الحكوم، وتنطلق الدورة الحالية تحت شعار "قيادة التحول الرقمي".



ويعمل معرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جلب المحترفين وكبار التنفيذيين، كما يهدف إلى تطوير وتحسين تجارتهم عبر استخدام التكنولوجيا، فضلا عن تطوير العلاقات التجارية وتوعية السوق بالحلول التكنولوجية الجديدة التي تقدمها الشركات في مختلف المجالات وزيادة فرص إمكانية النمو للتكنولوجيا الجديدة.



وتعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المسئولة عن الجناح الحكومي بالدورة الحالية من المعرض، كما يشارك بالمؤتمر عددًا من الوزراء وممثلي المؤسسات العامة والخاصة.



وتسيطر فكرة التحول الرقمى على الدورة الحالية من المعرض وذلك في ظل التوجهات الحكومية الحالية نحو ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة اعتمادًا على الوسائل التكنولوجية الحديثة.



كما يعد توجهًا رئيسًا تُركِّز عليه كافة الوزارات والهيئات، ويتضمن المعرض في دورته الحالية عددًا من المعارض الداخلية من أهمها المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم والمعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا الدفاع والأمن والسلامة والمعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلى المعرض والمؤتمر الدولي للدفع الإلكتروني والشمول المالي ومعرض ومؤتمر المدن والمجتمعات الذكية ويشارك بالدورة الحالية من المعرض أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وناشئة.



وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد عرض على الرئيس السيسي، آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة المؤتمر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقد الاسبوع الماضي.



الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المعرض خلال الـ4 سنوات الماضية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتدريب الشباب وإنشاء المناطق التكنولوجية ونشر الإبداع وريادة الأعمال ومبادرة تصنيع وتصميم الإلكترونيات.