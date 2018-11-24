هبوط أرضى فى دار السلام.. والأهالى: إلحقونا

اشتكى المواطن رياض السيوفي الساكن في منطقة دار السلام عبر خدمة موقع "صدى البلد" لتلقي الشكاوى والاستغاثات من كسر بماسورة المياه المغذية للمنطقة مما أدلى إلى هبوط أرضي في المكان.



قال "رياض" هناك كسر بماسورة مياة بشارع عبدالله النديم من شارع الفيوم مما حدث هبوط بالأرض وأنه سيؤدى إلى كارثة، بالرغم أنهم تم إبلاغ شركة المياة.. إلحقونا".



ناشد المواطن المسئولين بسرعة الاستجابة لتلك الكارثة والتعامل بشكل سريع وإيجاد حلول للموقف، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.