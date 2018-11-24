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حوادث

سقوط عاطلين بحوزتهما كيلو هيروين قبل ترويجه بكرداسة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:20 م
سقوط عاطلان بحوزتهما
سقوط عاطلان بحوزتهما كيلو هيروين قبل ترويجه بكرداسة
مصطفي الرماح - ندي حمودة - أحمد مهدي
تمكنت مباحث الجيزة تحت اشراف قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير الامن العام من القاء القبض علي عاطلين بحوزتهما كيلو هيروين قبل ترويجه علي عملائهما بمنطقة كرداسة.

وردت معلومات الي العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع اكتوبر باعداد عاطلين كمية كبيرة من مخدر الهيروين للاتجار بها وتوزيعها بمنطقة كرداسة، فور اخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة اجراء التحريات اللازمة لضبط المتهمين بعد التاكد من صحة المعلومات.

اشارت التحريات باشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث ان المتهمين من منطقة البراجيل ويترددان علي كرداسة لترويج الهيروين علي عملائهما من المدمنين، تم اعداد الاكمنة اللازمة وتمكنت قوة امنية برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر والمقدم اسلام سمير رئيس مباحث كرداسة من القاء القبض علي المتهمين في قطعة أرض زراعية بمنطقة كومبرة، وعثر بحوزتهما طبنجة مُعدلة وإسطوانة كبيرة الحجم وكيس ، يحويان كمية من مسحوق الهيروين، وزنت واحد كيلو جرام و مبلغ مالى وشاكوش وميزان حساس و 2 لاصق شفاف.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس ، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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