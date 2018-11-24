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حوادث

مصرع عامل علي يد زوج ابنته بسبب مشاكل المصاهرة في المنوفية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:21 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
محمد امين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في مشاجرة نشبت بقرية فيشا الكبري بمحافظة المنوفية .

تلقي اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب مشاجرة ومصرع شخص.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف اول محمد ناصر الكردي 22 عاما بدون عامل مصابا بخدوش بالوجه والساق اليمني وكدمة بالقدم اليسري ، و نجل عمه احمد اشرف الكردي 18 سنة عامل،وطرف ثاني والد زوج الاول عبدالحميد النجار 45 عاما عامل ومصابا بجروح بالرأس واشتباه نزيف بالمخ ، وتم تحويله لمستشفي شبين الكوم وتوفي عقب وصوله متأثرا بإصابته ،وزوجته نوره فتحي37 عاما ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات، وجميعهم مقيمون قرية فيشا الكبري وتم نقل المصابين لمستشفي منوف العام .

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الطرف الآخر بالتعدي عليه واحداث ما به من إصابات وذلك لخلافات بسبب مشاكل المصاهرة ، واضافت الرابعة أن الاول هو محدث إصابة زوجها التي أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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