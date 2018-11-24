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فن

همام إبراهيم يتخطى 300 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع بـ سيدة المساء.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:15 م
صدى البلد
سعيد فراج
نجح الفنان العراقي همام إبراهيم في تحقيق مشاهدات عالية بعد طرحه أحدث أغانيه "سيدة المساء" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إذ حققت الأغنية 312 ألف مشاهدة بعد طرحها يوم 19 نوفمبر الجاري.

وتحقق الأغنية، منذ صدورها عبر اليوتيوب، عشرات الآلاف من المشاهدات يوميًا، كما تحقق نسبة إعجاب كبيرة لمستمعيها، ما يجعلها مولودًا مميزًا لدى النجم همام إبراهيم، ويجعله بدوره يستحق عن جدارة لقب (القيصر الثاني) الذي منحته إياه إدارة دار الأوبرا المصرية، والإعلام المصري، والموسيقيين والحاضرين من نخبة المجتمع.

(سيدة المساء) من كلمات الخالد، ألحان النجم هيثم زيّاد، توزيع شادي الباشا وإنتاج المولى للإنتاج الفني Mawla Production.
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