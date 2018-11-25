مجلس الشباب المصري يختار مرشحًا لمنتدى بالي بإندونيسيا

أعلن مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح عن مشاركته في منتدى بالي الديمقراطي وذلك بناءً على دعوة الحكومة الإندونيسية للمشاركة في منتدى بالى للديمقراطية في دورته الحادية عشر والذي ينعقد في جزيرة بالي الاندونيسية مطلع ديسمبر المقبل والذي يعد من اكبر واهم المنتديات على مستوى العالم ويتم اختيار ١٥٠ شاب فقط للمشاركة كممثلين لأكثر من مائة دولة ويقام المنتدى سنويًا تحت رعاية الرئيس الاندونيسي وفِي ضيافة وزارة الخارجية الاندونيسية.



وفي إطار تعزيز قيم ومفاهيم الشفافية والتنافسية أعلن المجلس عن شروط التقديم للمنتدى وهي ان يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، احد أعضاء مجلس الشباب المصرى، مقيد بإحدى الجامعات المصرية سواء البكالريوس او الدراسات العليا، السن من ٢١ عام حتي ٢٨ عام ميلادي، الإلمام باللغة الانجليزية، لديه الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية خاصةً الديمقراطية، لديه القدرة الجيدة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كتابة ورقة بحثية في حدود ٦٥٠ كلمة باللغة الانجليزية عن تعزيز الديمقراطية ومشاركة الشباب، عمل فيديو تعريفي باللغة الانجليزية في حدود ٣٠ ثانية متضمن الاسم والجامعة وتعريفه لتعزيز الديمقراطية.



حيث يتم إختيار صاحب الورقة البحثية الأفضل للمشاركة في المنتدى كممثل لجمهورية مصر العربية في فعاليات المنتدى.



والجدير بالذكر إن المشارك الذي سيقوم مجلس الشباب المصرى بترشيحه سيسافر ضمن منحة مدفوعة التكاليف بالكامل دون تحميله أي رسوم تحت أي مسمى.

