فران أبو الريش يذبح خطيبته السابقة يوم خطبتها على آخر.. القاتل سبق وقام بخطف المجني عليها واعترض والدتها بالطريق..وأهالي الضحية يطالبون بالقصاص العادل..صور

جريمة هزت أرجاء محافظة البحيرة:

- ذبح عروس يوم خطبتها ونجلة شقيقتها قبل عيد ميلادها بيوم

- القاتل سبق وقام بخطف المجني عليها واعترض والدتها بالطريق

- محمد الفران توعد لسامية وذبحها مع سبق الإصرار والترصد داخل منزلها

- جيران المجنى عليها "سامية فائقة الجمال وعرسانها كتير لأنها بنت ناس طيبين"





جريمة قتل بشعة شهدها حى أبو الريش بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة مساء الجمعة الماضي؛ حيث قام فران بذبح خطيبته السابقة "بخنجر" مع سبق الإصرار والترصد وتسلل لمنزلها ليلًا وعقد النية والعزم على الانتقام منها لرفضها العودة إليه وارتباطها بعريس آخر ولم يكتف "محمد" القاتل بذبح "سامية" خطيبته السابقة فقام بطعن "جنا" نجلة شقيقتها بعدما شاهدته وهو يذبح خالتها خشية من افتضاح أمره وفر هاربًا.هز قتل سامية ونجلة شقيقتها أرجاء محافظة البحيرة وشارك الآلاف من أهالى مدينة دمنهور فى تشييع جثامين الضحيتين من مسجد التوبة بدمنهور لدفنهم بمقابر أسرتهما بمنطقة القلعة بدمنهور وسط حالة من الأسى والحزن.موقع "صدى البلد " الإخبارى يرصد كواليس قضية قتل فران لخطيبته ونجلة شقيقتها بحى أبو الريش بمدينة دمنهور.كشفت والدة الضحية "سامية" عن قيام "القاتل" بخطف المجنى عليها منذ 45 يومًا وتم عودتها مرة أخرى؛ إلا أنها فوجئت منذ حوالى أسبوع باعتراض القاتل لطريقها أثناء عودتها من عند الطبيب ليتأكد من خبر خطبة سامية لعريس آخر فقالت له عقبالك يابني أيوه اتخطبت وكل شيء قسمة ونصيب ..وتطالب والدة المجنى عليها بالقصاص العادل من المتهم الذى حرمها من ابنتها وحفيدتها.فيما أوضح "حمدى الفخرانى" خال المجنى عليها أنه حدد خطبة المجنى عليها لعريس آخر أمس الجمعة "يوم مقتلها " وكانوا يعدون لحفل الخطوبة ولعيد ميلاد "جنا "ولكنه فوجىئ بقيام المتهم بقتل ابنة شقيقته من خلال اتصال تليفون له..فذهب مسرعا إلى منزل شقيقته مكان الجريمة وشهد جثتى العروسة ونجلة بنت شقيقته الطفلة "جنا" مسجتان على ظهريهما ومذبوحتان وبهما عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسم وسط صراخ وعويل أسرتهما والجيران.وأكد " أبو مصطفى" شقيق المجنى عليها ويعمل حدادا أن المتهم فران يسكن بجوارهم بحى أبو الريش وقابله بالطريق وطلب منه مساعدته فى إعادة خطبته لشقيقته الضحية ورفض وقال له كل شىء قسمة ونصيب وإنها خلاص حتتجوز عقبالك فانهار واشتاط غيظا وحدثت مشادة كلامية بينهم وتركه وانصرف وهو فى حالة انفعال.فيما أوضحت "أم ياسمين" جارة أسرة المجنى عليها أنها شاهدتها وهى بتطلع فى الروح وملحقناش ننقذها وتوفيت قبل وصول سيارة الإسعاف لمكان الحادث موضحة بأنها كانت واقفة أمام منزل المجنى عليها وشاهدت المتهم بيهرب من المنزل وبعد فترة جاءت والدة الطفلة جنا وهى قلقة وبتقول إنها بتتصل بالمجنى عليها على المحمول لم ترد وكان قلقانة ومتوترة فصعدنا للمنزل وجدنا أن المجنى عليها بتفتح باب الشقة وهى بتطلع فى الروح وسألناها مين اللى عمل فيكى كدا قالت "محمد الجبالى" وتوفيت قبل وصول سيارة الإسعاف ثم فوجئوا بوجود "جنا" جثة هامدة مذبوحة على سريرها وهي مذبوحة من الرقبة.وأكدت جارة المجنى عليها بأنها تتميز بجمال فائق وسمعة حسنة ومحبوبة من كل أهالى المنطقة وبيجيلها عرسان كتير علشان هى بنت ناس طيبين ومنه لله محمد الفران حرمها من شبابها ومن فرحتها.ترجع أحداث الجريمة الى تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول كل من سامية س ح 18 سنة ربة منزل، وجنا ص ف 8 سنة ( نجلة شقيقة الأولى)، ومقيمتان في أبو الريش بدائرة القسم "جثتان هامدتان "إثر إصابتهما بجروح ذبحية بالرقبة وأخرى طعنية متفرقة بالجسم".بسؤال شقيق الأولى، والبالغ من العمر 25 سنة حداد ومقيم بذات الناحية، اتهم المدعو محمد م ا22 سنة فران ومقيم بذات الناحية، بالتعدي على المجني عليهما بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التي أودت بحياتهما بسبب قيام الأولى بفسخ خطبتها منه ورفضه ذلك حال تواجده بمنزل المجني عليها الأولى.تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور والسلاح المستخدم فى الواقعه والذي كان به آثار دماء، وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجني عليها الأولى لقيامها بفسخ خطبتها منه ورغبتها فى الزواج من آخر، وقيامه بقتل المجني عليها الثانية والتي تصادف تواجدها بمكان الواقعة خشية افتضاح أمره.وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى العام وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتطوير مناقشة المتهم.