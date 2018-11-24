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حوادث

العثور على مسن مذبوحا داخل منزله بالدقهلية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:15 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
همت الحسينى
لقى مسن مصرعه داخل منزله فى ظروف غامضة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود للرائد يوسف صبرى رئيس مباحث المركز يفيد بالعثور على جثة محمد احمد مصطفى 66 عاما مذبوحا وملقى جثته على الارض داخل منزله .

انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتبين اصابته باله حاده ووجود تهتك بالرأس مع نزيف حاد وتكثف مباحث بلقاس من جهودها لكشف غموض الواقعه وضبط الجناه وتحرر محضر بالواقعه .
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