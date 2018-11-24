تعرف على شروط لباس المصلي

قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن هناك شروط واجبة في الثياب التي ترتديها المرأة للصلاة، لافتا إلى أن عدم الالتزام بها يبطل الصلاة.



جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال خلال لقائه ببرنامج "المسلمون يتسائلون" المذاع على فضائية "المحور"، مضمونه: "هل هناك شروط ملزمة في الثياب التي ترتديها المرأة للصلاة؟".



وأضاف "جلال" أن ثياب المرأة في الصلاة يجب أن تكون فضفاضة ولا تصف ولا تشف مفاتن جسمها، وإلا وصلاتها باطلة وغير مقبولة.



وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن الثياب التي ترتديها المراة في الصلاة إذا شملت هذه الأوصاف السابق ذكرها، فتكون صلاتها صحيحة ومقبولة عند الله تعالى.

