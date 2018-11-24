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حوادث

ضبط 645 مخالفة مرافق وإشغالات وتموينية في حملات بشوارع الغربية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:18 م
ضبط 645 مخالفات مرافق
ضبط 645 مخالفات مرافق واشغالات
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية اليوم السبت 645 مخالفة مرافق واشغالات وتموينية فى حملات بشوارع مراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود.

وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط القضايا التموينية حرر (60) قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة وحرر (192) محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام و(349) محضر حالة رفع اشغال بالطريق العام و(101) فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهة و(8) تندات وسقيفة بدون ترخيص و(26) ازالة غرزة ومقهى بدون ترخيص و (70) غرامة فورية و(7) عربات يد وكارو خاصة بالباعة الجائلين و(91) إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام.

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.
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