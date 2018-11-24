إصابة طالب بطعنات على أيدي آخر بالدقهلية لخلافات بينهما

أصيب طالب بطعنات وجرح نافذ على أيدي آخر لخلافات بينهما بإحدى قرى الدقهلية.



وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بإصابة طه صالح عوض 20 عاما طالب ومقيم بالجمالية بطعنات وجرح نافذ بالبطن إثر وقوع مشاجرة بينه وبين "محمد .ي .ا" 18 عاما دبلوم تجارة وذلك لوجود خلافات مادية بينهما على أثرها تم طعن المجني عليه بسكين.



تم نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ وتم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.