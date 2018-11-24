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حوادث

تنفيذ 4218 حكما على متهمين هاربين وتحصيل 217 ألف جنيه غرامات بالغربية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:16 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
أحمد على
نفذت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 4218 حكما على متهمين هاربين وتحصيل 217 ألف جنيه غرامات بشوارع قري ومراكز طنطا والمحلة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 10 أحكام جنائية و1489 حكم جنح حبس جزئي ومستأنف و2670 حكما فى الغرامات و49 حكم مخالفات، وبلغ إجمالى الاحكام 4218 حكما.

وأفاد الإخطار بإبلاغ إجمالي المبالغ المتحصلة 217777 جنيها كغرامات فورية وحررت المحاضر، وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.
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