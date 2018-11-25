حكم شراء سيارة عن طريق البنك

قال الشيخ حازم جلال، من علماء الأوقاف، إن من يريد شراء سيارة عن طريق البنك بنظام التقسيط حلال شرعًا، لوجود وسيلة الائتمان عند وقوع مشكلة.



وأضاف جلال، فى إجابته على سؤال « ما حكم شراء سيارة من البنك، علمًا بأن البنك يأخذ زيادة فهل المال الذى يأخذه البنك وهل هذا الشراء حلال أم حرام؟»، أن هذه المعاملة من المعاملات التى أصبحت موجودة ويلجأ اليها كثير من الناس فى حالة الضيق أو عند شراء سيارات، لكن هذه المعاملة صحيحة ولكن بشرط أن يفوض البنك من يقوم بالذهاب الى هذا المعرض ويشترى هذه السيارة ويمتلكلها وبعد بعد ذلك يقوم البنك ببيعها لك مع الزيادة وهذا بيع بالتقسيط لا شئ فى ذلك أما غير ذلك فلا يصح.



وأشار الى أنه يجوز التمويل والائتمان في التعاملات البنكية، إذا توسطت السلعة حلت المعاملة.