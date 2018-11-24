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مدبولي يتفقد مشروعات الإسكان ببدر وتنفيذ 17 ألف وحدة بتكلفة 2.1 مليار جنيه

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:14 م
صدى البلد
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة بدر، وذلك عقب جولته الميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال.

وشملت جولة رئيس الوزراء بمدينة بدر مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع سكن مصر بالمدينة، ومحطة الرفع الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

كما تفقد من الداخل عددًا من الوحدات السكنية، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد انتهت الهيئة من تنفيذ 95 عمارة، تمهيدًا لتسليمها للمستحقين، كما تقوم بتجهيز 105 عمارات أخرى، لتسليمها للمستحقين تباعًا، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ 842 عمارة أخرى بالمدينة سيتم تسليمها تباعًا للمستحقين.

وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء سريعًا من جميع المشروعات السكنية المفتوحة بالمدينة، والالتزام بالبرامج الزمنية، وبالأخص وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم حجزها بالفعل وتساهم في حل مشكلة السكن للعديد من الأسر محدودة الدخل، لافتًا إلى أن مدينة بدر وغيرها من المدن الجديدة بشرق القاهرة، تعدُ امتدادًا عمرانيًا وسكنيًا بمحافظة القاهرة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف تنفيذ المشروعات السكنية بمدينة بدر، وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 17 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالمدينة، بتكلفة نحو 2.1 مليار جنيه، وجارٍ التسليم للمستحقين، كما يتم تنفيذ نحو 30 ألف وحدة أخرى بتكلفة 4.4 مليار جنيه، وجارٍ طرح وإسناد 8424 وحدة بمنطقة الامتداد الشرقى، وسيتم تنفيذها بمعرفة جهاز المدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن مشروع "سكن مصر" بالمدينة، يشمل تنفيذ 10296 وحدة، بتكلفة 3.651 مليار جنيه، حيث يجرى تنفيذ 53 عمارة، بنسب تنفيذ تصل في بعض المواقع إلى 70%، وجارٍ طرح وإسناد تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وجارٍ التسليم للسكان، وجارٍ تنفيذ 1128 وحدة سكنية، بالمرحلة الثانية بالمشروع.

وقال إنه يجرى حاليًا تنفيذ 59 مشروعًا خدميًا بمدينة بدر، وتشمل "حضانات – وحدات صحية – مدارس تعليم أساسى – أسواق تجارية وسويقات – ساحات رياضية – كافتيريا وملعب ثلاثى – مخابز – مراكز طبية"، موضحًا أنه جارٍ طرح تنفيذ "مدرستين للتعليم الأساسي – ملعب – مركز شباب متكامل – حضانة – وحدة صحية – مخبز – سوق تجارية كبيرة – مركز طبى".‏
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