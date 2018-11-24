ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

رحمة حسن تكشف حقيقة ارتباطها بهذا الشاب.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:15 م
صدى البلد
سعيد فراج
أثارت الفنانة رحمة حسن حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهورها مع شاب غير معروف خلال فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ما جعل الكثيرون من النشطاء يتسائلون حول طبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين الشاب، وردد البعض منهم شائعات حول ارتباطهم عاطفيًا.

وردت رحمة حسن، على هذه الشائعات بطريقة غير مباشرة، ونشرت صورها مع هذا الشاب، وأوضحت من خلال تعليقها على الصورة أن علاقة صداقة كبيرة تجمعها بهذا الشاب منذ عدة سنوات.

وعلقت رحمة حسن بالإنجليزية على الصور قائلة: "أفضل صديق منذ وقت طويل.. شكرا لك على الصور الجميلة.. كانت ليلة جميلة".
رحمة حسن تكشف حقيقة ارتباطها بهذا الشاب.. صور
رحمة حسن تكشف حقيقة ارتباطها بهذا الشاب.. صور
رحمة حسن تكشف حقيقة ارتباطها بهذا الشاب.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مواطن مصري بأبوظبي يتبرع بـ10 وحدات غسيل كلوي لمستشفى بالشرقية

الخطوط الجوية الكويتية تحبط محاولة إشعال إعلام قطر لفتنة جديدة

الأنفاق تتعاقد مع سيسترا الفرنسي استشاريا لمشروع مد المترو لقليوب

كلاكيت تاني مرة.. لاعب الترجي يرفض الانضمام للأهلي

إبراهيم فايق يعلق على اختيار طارق سليمان لنادى الأهلى

رجل يعتزل البشر ويتقاسم حياته مع دب.. فيديو

الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم.. فيديو

النقض توصي بإلغاء أحكام المؤبد لمرشد الإخوان وقيادات الإرهابية فى أحداث عنف بنى سويف

وفد من وفاق سطيف يصل القاهرة للتعاقد مع كارتيرون

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

الأرصاد تحذر من انعدام الرؤية على الطرق السريعة بدءا من الغد .. فيديو

كيت ميدلتون تكسر الأعراف الملكية وتثير خلافا في القصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في عروس البحر المتوسط خلال الشتاء

شاهد.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الركاب الضخمة HORIZON

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

فيديو

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط أمام إيبار بثلاثية.. فيديو
الإعلامية نهال كمال تروي ذكريات عملها في ماسبيرو
الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم.. فيديو
شعبة الأدوية: وزارة الصحة لا تولي اهتماما بقطاع الدواء ..فيديو
نهال كمال: حراس العقارات كانوا زعلانين من أحمد زكي بسبب البيه البواب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟