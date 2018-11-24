رحمة حسن تكشف حقيقة ارتباطها بهذا الشاب.. صور

أثارت الفنانة رحمة حسن حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهورها مع شاب غير معروف خلال فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ما جعل الكثيرون من النشطاء يتسائلون حول طبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين الشاب، وردد البعض منهم شائعات حول ارتباطهم عاطفيًا.



وردت رحمة حسن، على هذه الشائعات بطريقة غير مباشرة، ونشرت صورها مع هذا الشاب، وأوضحت من خلال تعليقها على الصورة أن علاقة صداقة كبيرة تجمعها بهذا الشاب منذ عدة سنوات.



وعلقت رحمة حسن بالإنجليزية على الصور قائلة: "أفضل صديق منذ وقت طويل.. شكرا لك على الصور الجميلة.. كانت ليلة جميلة".