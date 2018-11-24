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بين الناس

التوك توك يسبب أزمات مرورية في شارع شاهين بعين شمس

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:18 م
صدى البلد
مريم صليب
أرسل المواطن رامي محمد علي، عبر خدمة موقع "صدى البلد" لتلقي الشكاوى والاستغاثات، شكوى بسبب زيادة أعداد التوك توك في شارع شاهين بحي عين شمس.

عبر المواطن في شكواه عن إستيائه من زيادة أعداد التوك توك في الشارع قائلا :" لابد من إيجاد حل لزيادة التكاتك وشارع متحف المطريه والسوق اللي كل جمعة".

وأشار إلى أنه قام بإرسال كثير من الشكاوي للحي ولكن لا يوجد أي تحرك، وناشد المواطن مسئولي الحي، أن يتحركوا بسرعة لحل تلك المشكلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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