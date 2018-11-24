داعش يعلن مسئوليته عن انفجار المسجد بإقليم خوست الأفغاني

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم السبت مسئوليته عن الانفجار الذي وقع أمس عقب صلاة الجمعة بمسجد داخل قاعدة للجيش الأفغاني في إقليم "خوست" الواقع شرق البلاد.



وقال التنظيم - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" - إن الانفجار تسبب في مقتل حوالي 50 من أفراد الجيش الأفغاني وإصابة نحو 110 آخرين، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي على الإنترنت.



وكان مسئولون أمنيون في أفغانستان قد أعلنوا أمس (الجمعة) أن الانفجار أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين بجروح.