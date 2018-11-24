تطوير تقنية جديدة للعثور على المفقودين في كوريا الجنوبية

تستثمر حكومة كوريا الجنوبية 32 مليار وون (28 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس القادمة في تطوير تقنية للمساعدة في العثور على الأشخاص المفقودين.



وسوف تتعاون الهيئة الوطنية للشرطة مع وزارتي العلوم والصناعة لتطوير تكنولوجيا من شأنها المساعدة في تحديد موقع الأشخاص المفقودين مثل الأطفال والمرضى بمرض خرف الشيخوخة استنادا إلى أسلوب تحركاتهم ومعلومات أخرى.



وذكرت الشرطة - وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) - أنه سيشارك في المشروع علماء بارزون من المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا وجامعة يونسي الكورية.



وأشارت الشرطة إلى أن 20 ألف طفل و 19 ألف مريض بالخرف والأمراض العقلية الأخرى فقدوا عام 2017 .