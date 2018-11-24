وزير الآثار يعلن تفاصيل كشف أثري جديد بالأقصر.. مصطفى الوزيرى: 1000 تمثال أوشابتي.. ورئيس البعثة الفرنسية: لا ينقصني سوى جواز سفر مصري.. صور

5 أقنعة خشبية ملونة وغطاءان كانوبيان ضمن محتويات المقبرة الجديدة

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الكشف الأثري الجديد بالأقصر يثبت أن الحضارة المصرية قدرت المرأة



كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، تفاصيل الكشف الأثري الجديد الذي قامت به بعثة المجلس الأعلى للآثار، في منطقة العساسيف بالأقصر.



وقال العناني: "الكشف الأثري جبانة للإشراف عبارة عن مقبرة من عصر الرعامسة، وبها بعض المناظر الملونة والتي تحتفظ بألوانها رائعة حتى الآن، كما تم العثور على بعض اللقى الأثرية".



وأضاف: "المقبرة بها تابوتان بداخلهما المومياء الخاصة بكل تابوت، بالإضافة إلى لقى وأثاث جنائزي".



من جانبه قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المقبرة الجديدة التي تم اكتشافها وأعلن عنها الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بالأقصر، ظهرت بعد إزالة 300 متر من الرديم.



وقال وزيري إن المقبرة صاحبها يدعى "شاو ارخت اف" وتعني الرياح في ظهره، وكانت وظيفته كاتب في مقصورة التحنيط في معبد الآلهة موت، وزوجته منشدة الآلهة آمون.



وأضاف: "كما تم العثور داخل المقبرة على 100 تمثال أوشابتي".



عد الإعلان عن الكشف عن مقبرة أثرية جديدة بمنطقة العساسفي توجه د. العناني إلي المقبرة المجاورة لتلك الكشف والتي تحمل رقم TT33 والتي يعمل بها بعثة أثرية فرنسية التابعة لجامعة ستراسبرج الفرنسية لحضور أعمال فتح لأول مرة تابوت ملون مصنوع من الخشب والذي تم الكشف عنه في الفناء الخارجي للمقبرة.



وأسفرت أعمال الفتح الكشف عن مومياء ملفوفة بالكتان وفي حالة جيدة من الحفظ، وستبدأ البعثة بإجراء الدراسات الأثرية والعلمية للتوصل صاحب المومياء ومعرفة الحقبة التاريخية التي يعود اليها.



وقامت إحدى الشركات الاستثمارية برعاية هذا الحفل وذلك في إطار عرض الرعاية الذي تقدمه الشركة لعدد من الاحتفالات الأثرية وفقا للائحة الرعاية التجارية الحديثة الثي أصدرتها وزارة الآثار، وأكد السيد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار أن قيام الشركة بهذه الرعاية ينبع من اهتمام وحرص الشركة بتطوير قطاع الآثار وإظهار ثراء مصر الحضاري العظيم وجذب اهتمام العالم إلى حضارة وآثار مصر لتكون محط أنظار العالم كما تستحق.



وكشف د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار تفاصيل محتويات مقبرة جديدة غير مرقمة لشخص يدعى "فاو ار خت اف"، والتي تم العثور عليها حديثا في الأقصر.



وقال إن الكشف قامت به بعثة المجلس الأعلى للآثار، والمقبرة صاحبها "فاو- ار- خت - اف" كان يحمل عدة ألقاب منها مساعد في معبد موت، والمشرف على المجندين، وكاتب المقصورة المقدسة (مقصورة التحنيط) في معبد موت.



كما نُقش على الأجزاء المتبقية من جدران المقبرة بعض من أفراد العائلة؛ منها زوجة صاحب المقبرة وتدعي "تا - خارو" أو "سخمت- نفرت"، وطبقا لما ذكر على جدران المقبرة؛ كانت وظيفتها منشدة لآمون.



وأضاف د. وزيري أنه تم العثور داخل المقبرة على تابوتين مصنوعين من الخشب، إحداهما لشخص يدعى "با-دى-ايست" ابن "نس - با - روتى." أما التابوت الآخر لسيدة تدعي " نس - موت - عنخى " وهي منشدة لآمون ايضا، ومن المحتمل ان تكون بنت "با- دى- ايست".



وأشار د. وزيري إلى أنه بجانب التابوتين وجدت البعثة تمثالين مصنوعين من الخشب أحدهما لبتاح سوكر اوزير، والآخر من المحتمل أن يخص المتوفى



وأضاف أن أعمال الحفائر قد أسفرت عن الكشف أيضا عن بعض اللقي الأثرية، منها ١٠٠٠ تماثيل من الأوشابتى متنوعة الصنع منها المصنوع من الخشب والمصنوع من الطين المحروق، والمصنوع من الفيانس و ٥ أقنعة خشبية ملونة.



كما تم العثور على غطاءين كانوبين مصنوعين من الحجر الجيرى، واناء من الالباستر، وجزء من بردية عليها الفصل 125 من كتاب الموتى ذكر ان صاحبها يدعى ( با- حبو) ووالدته تدعى سخمت نفرت، وبقايا عظام آدمية.



قام د. خالد العناني وزير الآثار بجولة تفقدية في منطقة الرامسيوم بالأقصر اليوم السبت، وذلك لمتابعة أعمال الترميم الجارية بها.



وخلال الجولة تعرف العناني علي أعمال الترميم التي يشرف عليها المركز الفرنسي المصري برئاسة البروفيسور كريستيان لوبلان، والذي قضي 45 عامًا من العمل في الآثار المصرية القديمة.



وقال لو بلان رئيس البعثة الفرنسية في معبد الرامسيوم، إنه قضى ثلث عمره تقريبا في مصر ولا ينقصه سوى جواز السفر المصري، مشيرا إلى أنه يعمل في معبد الرامسيوم بالأقصر نحو ٢٥ عاما.



وأوضح أن البعثة قامت بتجميع بعض الكتل الحجرية برمسيس الثاني وتمهيد الممر المؤدي للمعبد لتسهيل الزيارة على الزائر أو السائح الأجنبي.



من جانبها قالت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصال بالمجلس، إنها فخورة بمشاركتها في الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بالأقصر، فهو إضافة جديدة لمصر وللأثريين، مشيرة إلى أن الكشف يوجد به 4 مومياوات منها سيدتان، ويظهر في المقبرة أن الحضارة المصرية القديمة كانت تقدر المرأة وتحترمها حتى في المقابر الجماعية.



وأضافت "البطران" أنها فخورة بأنها مصرية وتقف أمام معبد الملكة حتشبسوت التي تفخر بها كل امرأة مصرية.



كان ذلك خلال الاحتفالية الكبري التى نظمتها وزارة الآثار اليوم للإعلان عن الكشف عن مقبرتين بهما أكثر من 1000 قطعة أثرية بمنطقة العساسيف بالأقصر.