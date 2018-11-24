الجيش النيجيري يعلن مقتل عدد من أفراده في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية

أعلن الجيش النيجيري مقتل عدد من أفراده خلال هجوم مسلح استهدف قاعدتهم العسكرية الواقعة في ولاية "برنو" يوم /الأحد/ الماضي.



وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن 40 جنديا على الأقل قد لقوا مصرعهم إثر قيام جماعة مسلحة باستهداف قاعدة عسكرية في قرية "ميتيلي" بالولاية.



ونفى الجيش النيجيري - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم /السبت/ - مقتل هذا العدد من جنوده، إلا أنه لم يشر إلى حصيلة القتلى.