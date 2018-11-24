ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش النيجيري يعلن مقتل عدد من أفراده في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:53 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن الجيش النيجيري مقتل عدد من أفراده خلال هجوم مسلح استهدف قاعدتهم العسكرية الواقعة في ولاية "برنو" يوم /الأحد/ الماضي.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن 40 جنديا على الأقل قد لقوا مصرعهم إثر قيام جماعة مسلحة باستهداف قاعدة عسكرية في قرية "ميتيلي" بالولاية.

ونفى الجيش النيجيري - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم /السبت/ - مقتل هذا العدد من جنوده، إلا أنه لم يشر إلى حصيلة القتلى.
loading...

ترشيحاتنا

الخطوط الجوية الكويتية تحبط محاولة إشعال إعلام قطر لفتنة جديدة

شاهد.. بن سلمان يتخلى عن البروتوكول في مطعم إيطالي بالإمارات

أول قرار من ليبرمان ضد غزة وحكومة نتنياهو بعد استقالته

إصابة 4 أشقاء بطلقات نارية في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالخانكة

لقطات حية من شغب الفرنسيين في شارع الشانزليزيه .. فيديو

زوجة إمام مسجد الروضة تحكي عن صدفة أنقذت أبناءها الخمسة من القتل

حبس السائق المتسبب فى دهس 3 فتيات بالقاهرة الجديدة

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة حول حكم مباراة الوصل

حتحوت يهنئ الجهاز الفنى الجديد للنادى الأهلى

شاهد.. ماذا قال ميدو عن الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقد كارتيرون ويمنحه 140 ألف دولار شرطاً جزائياً

5 نصائح تساعدك فى العلاج من نزلات البرد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين سوزان نجم الدين

شاهد.. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في عروس البحر المتوسط خلال الشتاء

شاهد.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الركاب الضخمة HORIZON

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

فيديو

جهود مديريات الأمن تواصل ضبط الأسواق بالمحافظات.. فيديو
لوبلان: البعثة الفرنسية تعمل بمعبد الرامسيوم منذ 25 عاما.. فيديو
فيديوجراف| إيرانى يقضي 18 عاما داخل المطار لسبب غريب
الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط أمام إيبار بثلاثية.. فيديو
الإعلامية نهال كمال تروي ذكريات عملها في ماسبيرو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟