كاتب بحريني: توافد الناخبين على مراكز الاقتراع دليل الوعي والمسئولية

قال الكاتب البحريني، مؤنس المردي، إن هناك توافدا كبيرا من البحرينيين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية، مؤكدًا أن هذا التوافد يدل على أن هناك وعيا كبيرا وواضحا لدى الشعب البحريني ومسؤولية في التعبير عن رأيه بشكل متحضر وديمقراطي وسلمي.





وأضاف المردي خلال مداخلة لفضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن البحرين يعيش عصرًا ديمقراطيًا، والشعب يمارس حقه الدستوري الذي كفله المشروع الإصلاحي لجلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" منذ عام 2002 ويلبي الواجب الوطني، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن النتائج الآن.



