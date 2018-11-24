ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كاتب بحريني: توافد الناخبين على مراكز الاقتراع دليل الوعي والمسئولية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:52 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب البحريني، مؤنس المردي، إن هناك توافدا كبيرا من البحرينيين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية، مؤكدًا أن هذا التوافد يدل على أن هناك وعيا كبيرا وواضحا لدى الشعب البحريني ومسؤولية في التعبير عن رأيه بشكل متحضر وديمقراطي وسلمي.

وأضاف المردي خلال مداخلة لفضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن البحرين يعيش عصرًا ديمقراطيًا، والشعب يمارس حقه الدستوري الذي كفله المشروع الإصلاحي لجلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" منذ عام 2002 ويلبي الواجب الوطني، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن النتائج الآن.

وأوضح المردي أن هناك ارتفاعًا في أعداد المرشحين مقارنة بالأعداد بالأعداد التي رشحت نفسها خلال الأعوام الماضية، معربًا عن اعتقاده بأن تلك الزيادة ستجعل هناك وجوه جديدة في البرلمان ستصل إلى 80%. 
loading...

ترشيحاتنا

طالب يقتل مدرسته بعد مشاهدة مسلسل كارتون.. والداخلية تطالب الأسر بضرورة متابعة أبنائهم

الأنفاق تتعاقد مع سيسترا الفرنسي استشاريا لمشروع مد المترو لقليوب

خليه يكاكي.. حملة مغربية لمقاطعة الدجاج

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

رحمة حسن تكشف حقيقة ارتباطها بهذا الشاب.. صور

وفد من وفاق سطيف يصل القاهرة للتعاقد مع كارتيرون

سيدة وزوجها يقتلان عاملا ويضعان جثته داخل مرتبة ويشعلان النار بها في البحيرة

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى أحمد عادل عبد المنعم

مواطن مصري بأبوظبي يتبرع بـ10 وحدات غسيل كلوي لمستشفى بالشرقية

مدبولي يتفقد مشروعات الإسكان ببدر وتنفيذ 17 ألف وحدة بتكلفة 2.1 مليار جنيه

إصابة 4 أشقاء بطلقات نارية في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالخانكة

5 نصائح تساعدك فى العلاج من نزلات البرد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين سوزان نجم الدين

شاهد.. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في عروس البحر المتوسط خلال الشتاء

شاهد.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الركاب الضخمة HORIZON

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

فيديو

جهود مديريات الأمن تواصل ضبط الأسواق بالمحافظات.. فيديو
لوبلان: البعثة الفرنسية تعمل بمعبد الرامسيوم منذ 25 عاما.. فيديو
فيديوجراف| إيرانى يقضي 18 عاما داخل المطار لسبب غريب
الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط أمام إيبار بثلاثية.. فيديو
الإعلامية نهال كمال تروي ذكريات عملها في ماسبيرو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟