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ثقافة

زاهي حواس يروج للسياحة المصرية في اليابان

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:20 م
زاهي حواس يروج للسياحة
زاهي حواس يروج للسياحة المصرية في اليابان
أ ش أ
ألقى عالم الآثار المصري العالمي الدكتور زاهي حواس محاضرة أثرية بجامعة كومازاوا في العاصمة اليابانية طوكيو أمام عدد كبير من عشاق مصر وآثارها من اليابانيين.

وأكد حواس ، خلال المحاضرة التي وزعها على وسائل الإعلام اليوم السبت ، متانة وعمق العلاقات المصرية اليابانية في مجال الآثار باعتبارها الوسيلة الكبرى لتدعيم التواصل الثقافي والتعايش والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وقال : إن هناك مشروعات كبرى في الآثار تتعاون فيها مصر واليابان بقوة ومنذ عدة سنوات مثل مشروع المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أهم مشروع ثقافي في العالم في القرن الحادي والعشرين، وكذلك مشروع مركب خوفو الثانية الذي سيتم عرضه بمشروع المتحف المصري الكبير في قاعة خاصة كي يوضح أهمية المراكب واستخداماتها والحياة الملاحية في مصر الفرعونية واليابان باعتبار أن الحضارتين الكبيرتين المصرية واليابانية من الحضارات ذات الإنجازات الكبرى في ارتياد البحر وفي بناء السفن النهرية والبحرية على حد سواء.

وأشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي في إطار الحملة المنظمة لتنشيط السياحة الوافدة لمصر من خلال مركز الدكتور زاهي حواس بمكتبة الإسكندرية العالمية خصوصًا من منطقة الشرق الأقصى وفي مقدمتها اليابان..داعيا الشعب اليابانى لزيارة مصر والتمتع بآثارها خاصة أهرامات الجيزة وأبوالهول تحديدا وذلك نظرا للولع الشديد الذي يكنه الشعب الياباني لمصر وآثارها الساحرة.

ومن ناحية أخرى..نظم السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان بمناسبة زيارة حواس حفلا كبيرا احتفاء بالعالم المصري بحضور رئيس البنك المركزي الياباني والدكتور كونراد أوستروالدر رئيس جامعة الأمم المتحدة الموجود مقرها الرئيسي في طوكيو وكبار رجال الأعمال في اليابان.
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