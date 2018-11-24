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أخبار العالم

إعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بعد غد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:53 م
صدى البلد
أ ش أ
يعلن مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بعد غد /الاثنين/، أسماء الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات الفائزين بفئات الدورة العاشرة للجائزة الرياضية الأكبر في العالم على صعيد قيمة الجوائز وتعدد الفئات، والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي سيتحدث فيه مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومصطفى العرفاوي عضو مجلس الأمناء رئيس لجنة التحكيم بالجائزة، وموزة المري أمين عام الجائزة، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفائزين في فئات الدورة العاشرة للجائزة ، من الشخصيات القيادية والرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية التي حققت إنجازات متميزة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018، ومن بينها الشخصية الرياضية المحلية والشخصية الرياضية العربية واللاعبين والمدربين والإداريين والفرق والمؤسسات الفائزة بفئات الإبداع الرياضي الفردي والجماعي والمؤسسي على المستويين المحلي والعربي، وفئة الإبداع الرياضي المؤسسي على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الفائزين في الفئات التقديرية الذين سيتم تكريمهم في الحفل السنوي للجائزة والمقرر تنظيمه يوم 9 يناير المقبل.

من جهة أخرى تتواصل عملية التصويت على أسماء 6 رياضيين ناشئين إماراتيين يتنافسون للفوز بفئة الرياضي الناشئ المحلي، وذلك عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة، وهي الفئة التي تم إطلاقها تنفيذا لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وتم طرح أسماءهم ووصف إنجازاتهم للجمهور للتصويت عليها، وسيكون لتصويت الجمهور وزن معين ضمن القرار النهائي لإعلان الفائزين في هذه الفئة، وسيكون الإعلان الرسمي عن الفائزين في فئة الناشئين في يوم حفل التكريم.
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