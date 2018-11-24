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شعت يتابع معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:48 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
أجرى الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق ، جولة تفقدية اليوم ، لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4B) والذي يتم تنفيذه بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق، ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية خاصة مع تكليفات وزير النقل الدكتور هشام عرفات لرؤساء الهيئات بالتواجد المستمر في مواقع المشروعات لمتابعة معدلات التنفيذ.

وخلال الجولة تفقد شعت محطات المرحلة (النزهة - هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- عدلي منصور) بالاضافة الى ى تفقده الورشة الرئيسية للخط الثالث والتي يبلغ مساحتها 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في أفريقيا
، والتقى بالعاملين بالمشروع.

وطالب بضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال خاصة مع الأهمية الكبيرة لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، داخل القاهرة الكبرى.

وأشار نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق إلى أن هذا الجزء
يبلغ طوله 7.5 كم و يشمل محطات «النزهة - هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، عدلي منصور»

واشار الى ان وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تنفذ حاليا عدد من المشروعات بالخط الثالث للمترو، لافتا الى أن طول المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ حوالي 17.7 كم، و15 محطة والجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة بطول 11.5 كم، و10 محطات، بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة.
شعت يتابع معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.. صور
شعت يتابع معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.. صور
شعت يتابع معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.. صور
شعت يتابع معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.. صور
شعت يتابع معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.. صور
شعت يتابع معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.. صور
شعت يتابع معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.. صور
شعت يتابع معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.. صور
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