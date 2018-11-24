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ثقافة

الأعلى للثقافة يعقد ندوة حول المرأة المصرية بعد غد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:22 م
الأعلى للثقافة يعقد
"الأعلى للثقافة" يعقد ندوة حول "المرأة المصرية" بعد غد
أ ش أ
يعقد المجلس الأعلى للثقافة بعد غد /الإثنين/، أمسية ثقافية بعنوان (المرأة المصرية والكتابة.. في مئوية باحثة البادية ملك حفني ناصف)، بمقر المجلس، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

تقام الأمسية بمشاركة نخبة من الكاتبات والكتاب من بينهم إقبال بركة، والشاعرة الدكتورة شيرين العدو، والدكتورة عزة بدر، والكاتبة هالة البدري، ويدير الأمسية مقرر لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الناقد الكبير الدكتور أحمد درويش.

يذكر أن ملك حفني ناصف أديبة مصرية وداعية للإصلاح الاجتماعي وإنصاف وتحرير المرأة المصرية في أوائل القرن العشرين.
وقد قامت ملك ناصف بتأسيس "اتحاد النساء التهذيبي"، ليضم سيدات مصريات وعربيات وبعض الأجنبيات، ويهدف الاتحاد إلى توجيه المرأة إلى ما فيه صلاحها، والاهتمام بشؤونها؛ كما كوَّنت جمعية للتمريض لإغاثة "المنكوبين" المصريين والعرب، وكانت الأساس لما عُرِف فيما بعد بـ "الهلال الأحمر".
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