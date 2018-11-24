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رئيسة تايوان تستقيل من منصب رئاسة الحزب الحاكم في البلاد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:50 م
رئيسة تايوان تساي
رئيسة تايوان تساي إنج ون
أ ش أ
أعلنت رئيسة تايوان تساي إنج ون عن استقالتها من منصب رئاسة الحزب الحاكم "الديمقراطي التقدمي" لتتحمل مسئولية الهزيمة الكبرى التي عانى منها الحزب في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد قبل ساعات.

وقالت تساي - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم /السبت/ بمقر الحزب : "إنها رفضت استقالة رئيس الوزراء وليام لاي لرغبتها في أن يواصل برنامجها الإصلاحي"..مضيفة : "اليوم علمتنا الديمقراطية درسًا يتعين علينا دراسة التوقعات المتزايدة للشعب وقبولها".

ومن المقرر أن تظل تساي رئيسة البلاد غير أن استقالتها من رئاسة الحزب لن يكون لها تأثير مباشر على أعمال الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات المخصصة لاختيار رؤساء البلديات وآلاف المناصب المحلية تعتبر اختبارًا مهمًا لإدارة تساي التي تولت مهام السلطة منذ عامين.

وقالت تساي ومسئولو حكومتها مرارا قبل الانتخابات : "إن الصين تحاول التأثير على نتائج الانتخابات بواسطة التنمر السياسي والأخبار الكاذبة"..وهي الاتهامات التي تنفيها بكين.
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