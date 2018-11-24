الخلافات الزوجية تدفع ربة منزل للانتحار بالفيوم

أقدمت ربة منزل بمركز أطسا بالفيوم على الانتحار شنقا فى مروحة سقف منزلها لمرورها بضائقة نفسية بسبب وجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها ونجل عمها.



تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، أخطار من العميد سامح أبو الليل مأمور مركز شرطة أطسا بالحادث، وتبين من تحريات المقدم وائل عبد الحى رئيس مباحث شركة أطسا أن السيدة المنتحرة تدعى "دعاء . أ "23 سنه"ربة منزل ومقيمة قرية دفنو دائرة مركز شرطة اطسا.



وأكد البلاغ أن ربة المنزل قامت بالانتحار طريق لف حبل حول رقبتها متدلى من حلقة حديدية خاصة بمروحة سقف صالة المنزل سكنهم حول رقبتها لمرورها بضائقة نفسية بسبب وجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها ونجل عمها "ممدوح محمد.ع"31 سنه" عامل بالمملكة العربية السعودية ومقيم بذات العنوان "غير متواجد" واهليته لشكهم فى سلوكها، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى حدوث الواقعة.



وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفية بمعرفة مفتش الصحة ، أفاد بأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب وهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية ، ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية فى الوفاة من عدمه.



تحرر محضر بالحادث وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.